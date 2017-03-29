محافظ سوهاج يرفض شحنة «فول» إنجليزي بسبب الحشرات

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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، رفض شحنة فول إنجليزي واردة اليوم الأربعاء، للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بـ"ساقلتة"، زنة 44 طنا ومحملة على حاويتين، حيث تم استدعاء مراقبين ومفتشين الأغذية للكشف عليها، وتبين وجود ثقوب ببعض حبوب الفول؛ ما يدل علي بداية إصابتها بالحشرات، رغم تدوين تاريخ الانتهاء عليها يناير 2019م .

وأكد عبد المنعم رفض الشحنة، تحسبا لتلفها داخل المخازن خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وتم تشميع الحاويتين بالشمع الأحمر، وعودتها إلي الشركة الموردة حفاظا علي صحة وسلامة مواطني وأهالي سوهاج.