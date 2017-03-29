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«تموين القلويبة»: تشغيل 122 مخبزا جديدا بعد انتهاء المعاينات

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«تموين القلويبة»: تشغيل 122 مخبزا جديدا بعد انتهاء المعاينات «تموين القلويبة»: تشغيل 122 مخبزا جديدا بعد انتهاء المعاينات

التحرير

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أعلن أحمد السيد وكيل وزارة بالقليوبية أنه تقرر تشغيل 112 مخبزا جديدا بقرى المحافظة قريبا، وذلك بعد أن صدرت لهم خطابات إجراء المعاينات النهائية للتشغيل من قبل الوزارة، وستبدأ هذه المخابز في الإنتاج فور انتهاء هذه المعاينات.

وأوضح وزير مديرية التموين، في بيان له اليوم، أن هذه المخابز حصلت على التراخيص اللازمة، وصدر لها خطابات استلام ماكينة صرف الخبز، وأصبح لها حق التشغيل.

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وأشار إلى أنه تم توفير حصص الدقيق اللازمة لهذه المخابز التي سوف تخضع لسلطة التموين في الرقابة وبيع الخبز المدعم.

وفيما يتعلق بالمخابز الأخرى على مستوى المحافظة التي يصل عددها إلى نحو 1800 مخبز، قال إن هذا الأمر بيد اللجنة العليا بمخابز المحافظة، والتي سوف تتخذ اللازم بشأنها وفق الأولويات والاحتياجات المطلوبة.

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التحرير

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