محامي الشوبكي: توقيعات مرتضى منصور لإلغاء إسقاط عضوية نجله «عبثية مضحكة»

التحرير

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"عملية عبثية مضحكة"، هكذا قال عصام الإسلامبولى محامي الدكتور عمرو الشوبكي، ردًا على تساؤل "التحرير" حول موقفه مما أثير بشأن قيام المستشار مرتضى منصور النائب البرلماني، بتقديم مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب متضمنة توقيعات عدد من أعضاء البرلمان للمطالبة بتنفيذ نصوص الدستور بشأن قضية نجله واعتبار حكم محكمة النقض الصادر حول إسقاط عضويته لاغيًا، استنادًا إلى نص المادة "107" من الدستور، مستطردًا "جمع توقيعات من النواب مناهضة لحكم محكمة النقض لإلغاء حكم صادر ضد نجله أحمد مرتضى منصور أمر غريب وعبثي".

وأوضح الإسلامبولي، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن تراخي رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال وتعمده عدم تطبيق الدستور وعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء السبب فى هذا الأمر، مشيرًا إلى أن عبد العال ارتكب جريمة دستورية بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي ومخالفة الدستور، منوهًا أن ما يحدث نتاج طبيعي لما يفعله رئيس البرلمان.

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وأوضح محامي الشوبكي لـ"التحرير"، أننا سبق وقمنا بتجميع توقيعات من أعضاء البرلمان، وبلغ عددهم 50 نائبًا للمطالبة بتنفيذ الحكم، وقدمنا طلبًا لرئيس البرلمان للمطالبة بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض، متسائلا "لماذا لم يتم تصعيد الشوبكي للبرلمان حتى الآن؟".

الجدير بالذكر، أن مرتضى منصور عضو مجلس النواب كان قد بدأ جمع توقيعات من عدد من نواب البرلمان للمطالبة بتنفيذ نصوص الدستور، فى شأن قضية نجله أحمد مرتضى، واعتبار حكم محكمة النقض الصادر حول إسقاط عضويته لاغيًا، واستند إلى نص المادة 107 من الدستور، التى ألزمت محكمة النقض بالفصل فى الطعون خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، بينما فصلت المحكمة عقب ما يزيد على 4 أشهر، منوهًا بأن رئيس البرلمان ذاته أكد فى إحدى الجلسات العامة، أن المدد التى وردت بالدستور كلها إلزامية حتى لو لم تتضمن أى نصوص عقابية لمخالفتها.