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عبد الفتاح: قمة العرب لم تطرح رؤى جديدة.. ولقاء السيسي وسلمان «فاتحة خير»

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عبد الفتاح: قمة العرب لم تطرح رؤى جديدة.. ولقاء السيسي وسلمان «فاتحة خير» عبد الفتاح: قمة العرب لم تطرح رؤى جديدة.. ولقاء السيسي وسلمان «فاتحة خير»

التحرير

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القمة العربية والتي انعقدت دورتها الـ28، اليوم الأربعاء، في الأردن، لم تطرح أي رؤى جديدة، مشدّدًا على أن «العرب اتفقوا على ألا يتفقوا».

أضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»: «الزعماء أكدوا مقولة شهيرة إن العرب إذا اجتمعوا لا ينفعون صديقًا ولا يضرون عدوًا، هي قمة أسئلة وليست قمة إجابات».

تابع: «العجلة العربية توقفت ووقع العرب من عليها، في حين أن الأطراف الأخرى طرحت مشاريع، كالتركي والإيراني والإسرائيلي، ولكن لا يوجد مشروع عربي، نحن لن نكون الفاعل، دائمًا رد فعل أو مفعول به».

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أكد أن «لقاء الرئيس عبد الفتاح والملك سلمان بن عبد العزيز، فاتحة خير كبيرة جدًا، لأنه بدون لا وجود للعرب، وكذلك ، لكن لا أستطيع أن أقول إن المشاكل قد حُلت».

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التحرير

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