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حقيقة ضبط مخدرات ومطاوي في مدرسة بالإسكندرية

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حقيقة ضبط مخدرات ومطاوي في مدرسة بالإسكندرية حقيقة ضبط مخدرات ومطاوي في مدرسة بالإسكندرية

التحرير

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نفى جمعة ذكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ضبط أى مواد مخدرة أو أسلحة بيضاء، مع طلاب مدرسة الرأس السوداء الثانوية الصناعية التابعة لإدارة شرق.

وقال ذكرى، في تصريحات صحفية، إن الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعى، لا يمت للمدرسة بصلة.

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كانت صفحة "الحملة الشعبية تراقب الإسكندرية" على "فيسبوك"، قد نشرت لمدرس بمدرسة الرأس السوداء الثانوية الصناعية وأمامه مخدرات وأسلحة بيضاء، وعصا حديدية، والسجائر، ضبطت بداخل حقائب الطلاب، وعلق المدرس قائلا "الاتهامات دائمًا توجه للمدرس فى فشل العلمية التعليمية، فى حين أن القوانين الحالية تغل يد المدرس فى التعامل مع الطالب، وطالب أولياء الأمور بمراقبة أولادهم وتفتيش الحقائب المدرسية حرصا عليهم وعلى زملائهم". 

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التحرير

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