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«الحديدي» عن ترك السيسي القاعة أثناء كلمة تميم: «أثلج صدورنا جميعًا»

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«الحديدي» عن ترك السيسي القاعة أثناء كلمة تميم: «أثلج صدورنا جميعًا» «الحديدي» عن ترك السيسي القاعة أثناء كلمة تميم: «أثلج صدورنا جميعًا»

التحرير

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مغادرة الرئيس عبد الفتاح ، قاعة انعقاد القمة العربية، في البحر الميت بالأردن، اليوم الأربعاء، فور بدء كلمة الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، إشارة واضحة منه بأن تنزعج من الموقف والسياسات القطرية.

أضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»: «ترك السيسي القاعة يؤكد أيضًا تباين الموقف المصري القطري، ورفض مصر السياسات القطرية المتعددة، رسمية وغير رسمية، وما تقوله قناة الجزيرة، ودعم جماعة الإخوان».

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أكدت أن «موقف الرئيس السيسي بالقمة العربية يعبر عنا جميعًا، وليس موقف رئاسي فقط، المصريين عانوا كثيرًا من المواقف القطرية المتتالية، وده أقل شيء يتعمل، ونشكر الرئيس لأنه أثلج صدورنا جميعًا».

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التحرير

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