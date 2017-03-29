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الإسماعيلي يواصل استعداداته لمصر المقاصة

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الإسماعيلي يواصل استعداداته لمصر المقاصة الإسماعيلي يواصل استعداداته لمصر المقاصة

التحرير

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استأنف فريق النادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، في إطار استعداداته لمصر المقاصة، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة التشيكي فرانز ستراكا، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء، بعد أداء  مباراتين وديتين أمام منتخب الإسماعيلية وفريق النوبي.

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كما حرص ستراكا، على عقد جلسة مع الثلاثي محمد عواد ومحمود متولي وإبراهيم حسن، لتهنئتهم على أدائهم مع منتخب للمحليين خلال مباراة بنين الودية، التى فاز فيها الفراعنة بهدفين نظيفين.

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التحرير

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