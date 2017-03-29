صحيفة إسبانية: «فيفا» ينتقم من ميسي بسبب رونالدو

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أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد ترصد للأرجنتيني ليونيل ميسي، في العقوبة الموجهة له، وأنه كان ينتظر سقطة للاعب.

وكان ميسي تم إيقافه أربع مباريات مع منتخب بلاده الأرجنتين، بعد اعتراضه على الحكم وتوجيه السباب إليه في مباراة التانجو مع تشيلي ضمن منافسات الجولة الـ13 من تصفيات المونديال.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن قرار إيقاف البرغوث جاء بدوافع انتقامية محتملة من جانب المؤسسة الدولية، برئاسة السويسري جياني إنفانتينو.

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وتابعت الصحيفة إلى أنه ربما تم اتخاذ هذه العقوبة؛ بسبب غياب ميسي عن حفل توزيع جوائز "ذا بيست" التي منحها الفيفا منذ شهرين ونصف، للبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، كأفضل لاعب في عام 2016.

يذكر أن اللاعب سيغيب عن مواجهات منتخب بلاده القادمة ضد كل من أوروجواي، فنزويلا، وبيرو. بعد أن غاب في مباراة الأمس أمام بوليفيا والتي سقط فيها التانجو بهدف نظيف.