«ديلي ميل»: ديفو يستطيع الرحيل عن سندرلاند في أي وقت دون مقابل

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ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن المهاجم الإنجليزي جيرمن ديفو، لاعب سندرلاند، لديه بند في عقده مع الفريق يسمح له بالرحيل متى أراد ودون أي مقابل، في حال هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب».

سندلارند يحتل المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج"، برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن ميدلزبره صاحب المركز الـ19، وبفارق أربع نقاط عن هال سيتي صاحب المركز الـ18.

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ووأضافت الصحيفة أن اللاعب رغم أداءه الكبير هذا الموسم إلا أن الفريق لم يقدم الكثير ولن يغامر لاعب بحجم ديفو بالهبوط لدوري التشامبيونشيب، وسيبحث في العروض التي قُدمت له مع وكيل أعماله.

يذكر أن ديفو يحتل المركز السابع في ترتيب قائمة هدافين البريميرليج برصيد 14 هدفًا، بالتساوي مع ديلي ألي لاعب توتنهام ، وبفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الخامس زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد صاحب الـ15 هدفًا.