أخبار عاجلة

شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«ديلي ميل»: ديفو يستطيع الرحيل عن سندرلاند في أي وقت دون مقابل

Google+ Print
«ديلي ميل»: ديفو يستطيع الرحيل عن سندرلاند في أي وقت دون مقابل «ديلي ميل»: ديفو يستطيع الرحيل عن سندرلاند في أي وقت دون مقابل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن المهاجم الإنجليزي جيرمن ديفو، لاعب سندرلاند، لديه بند في عقده مع الفريق يسمح له بالرحيل متى أراد ودون أي مقابل، في حال هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب».

سندلارند يحتل المركز الأخير في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج"، برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن ميدلزبره صاحب المركز الـ19، وبفارق أربع نقاط عن هال سيتي صاحب المركز الـ18.

شاهد أيضا

ووأضافت الصحيفة أن اللاعب رغم أداءه الكبير هذا الموسم إلا أن الفريق لم يقدم الكثير ولن يغامر لاعب بحجم ديفو بالهبوط لدوري التشامبيونشيب، وسيبحث في العروض التي قُدمت له مع وكيل أعماله.

يذكر أن ديفو يحتل المركز السابع في ترتيب قائمة هدافين البريميرليج برصيد 14 هدفًا، بالتساوي مع ديلي ألي لاعب توتنهام ، وبفارق هدف وحيد عن صاحب المركز الخامس زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد صاحب الـ15 هدفًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي

اشتباكات بين «ألتراس أهلاوي» والأمن المغربي

شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية

شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية