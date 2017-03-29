في عيد ميلاده الـ26.. «كانتي» الصخرة التي تتحطم عندها سفن الأعداء

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يحل اليوم 29 مارس، الذكرى الـ26 لميلاد الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، وهو من مواليد 29 مارس 1991 في باريس.

بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي بولون الفرنسي، ثم لعب لنادي كاين لمدة موسمين وساهم في صعودهم لدوري الدرجة الأولى، وفي عام 2015، وقع كانتي مع نادي ليستر سيتي مقابل 8 مليون يورو، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أول موسم له في إنجلترا.

وفي صيف 2016، وقع كانتي عقدًا مع نادي تشيلسي، بصفقة بلغت 30 مليون يورو، لمدة خمسة أعوام، براتب يصل إلى 120 ألف إسترليني في الأسبوع.

لعب كانتي أول مباراة له مع المنتخب الفرنسي عام 2016 ومثل منتخب بلاده في يورو 2016 وخرج من البطولة وصيفًا.

ويصنف كانتي كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم حاليًا، ونشر موقع سكواكا المتخصص في الإحصائيات اليوم إحصائية بمناسبة عيد مولده توضح فيه أنه أفضل من يستعيد الكرة حينما تتواجد بين أقدام منافسه بتدخل مباشر منذ عام 2014، حيث استعاد الكرة 338 مرة خلال هذه الفترة.

في التقرير التالي نستعرض بالأرقام إحصائيات كانتي مع تشيلسي هذا الموسم.. ولماذا يعتبر من أفضل اللاعبين في مركزه في العالم؟:-

عدد المباريات: 26 مباراة

عدد دقائق اللعب: 2329 دقيقة

عدد الأهداف: 1

معدل الأهداف بالدقائق: هدف لكل 2329 دقيقة

التسديد على المرمى: 6

مجموع التسديدات: 24

دقة التسديدات: 37.5%

صناعة الأهداف: 0

صناعة الفرص: 16

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عدد التمريرات: 1602

دقة التمريرات: 88.2%

دقة التمريرات في نصف ملعبه فقط: 90.1%

دقة التمريرات في نصف ملعب الخصم: 86.9%

الإستخلاصات الناجحة من الخصم: 94

التدخلات مع الخصم: 59

التشتيتات: 29

الاعتراضات: 2

عدد الأخطاء التي تسبب بها: 40

عدد الأخطاء التي حصل عليها: 11

التسلللات: 0

البطاقات الصفراء: 6

البطاقات الحمراء: 0

المراواغات الناجحة: 27

معدل نجاح المراوغات: 69.2%

مسافة الجري المقطوعة: 303.4 كم

الإنطلاقات السريعة "سبرينت" : 1421

السرعة القصوى للاعب: 32.9 كم/ساعة