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السيسي يلتقي البشير ويتفقان على دعم التعاون المشترك

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السيسي يلتقي البشير ويتفقان على دعم التعاون المشترك السيسي يلتقي البشير ويتفقان على دعم التعاون المشترك

مصراوي Masrawy

القاهرة- مصراوي:

التقى الرئيس عبد الفتاح الأربعاء، الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول التشاور بين الرئيسين حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية.

وأكد الرئيسان حرصهما على استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يعكس العلاقات التاريخية التي تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

واتفق الرئيسان على ضرورة المضي قدماً نحو تنفيذ برامج التعاون المشترك التي تم إقرارها في الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة.

وأعرب الرئيسان عن التزامهما بتدعيم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتطوير التعاون بينهما بما يرتقي إلى آمال وطموحات الشعبين ويساهم فى تعزيز الاستقرار ودفع مسيرة التنمية في البلدين.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الزعيمين أكدا خلال اللقاء على ضرورة التكاتف بين مختلف الدول العربية بما يساهم في دفع مسيرة العمل العربي المشترك للوقوف أمام التحديات التي تواجه المنطقة وإرساء دعائم السلام والاستقرار فيها.

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مصراوي Masrawy

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