«لوك» جديد لمحمد كريم وعناق غادة عبد الرازق وخالد يوسف.. لقطات لافتة بمؤتمر «الحبتور»

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أقيم، أمس الثلاثاء، مؤتمر صحفي لـ"مبادرة الحبتور الثقافية لدعم صناعة السينما"، تحت رعاية شركة الحبتور للاستثمار، إحدى شركات مجموعة الحبتور الإماراتية، وذلك في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين، على رأسهم فيفي عبده، والإعلامية بسمة وهبه، ورانيا يوسف، وخالد يوسف، وغادة عبد الرازق، والمنتج محمد العدل، وغيرهم من المشاهير، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز اللقطات التي لفتت نظر الجمهور بالحفل.

"لوك" محمد كريم

شهد الحفل حضور الفنان محمد كريم، الذي ظهر بلوك جديد، حيث قام بتغيير لون شعره ولحيته من اللون الأسود إلى اللون البني، ما أثار انتباه الجمهور.

ويرجع هذا التغيير للدور الذي يقوم بتجسيده في مسلسل "أرض جو"، ويشارك في بطولته أمام النجمة غادة عبد الرازق، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ليلي علوي بفستان مكرر

لفت نظر الجمهور أيضًا ظهور الفنانة ليلي علوي بإطلالة مكررة، حيث قامت بإرتداء نفس الفستان الذي ارتدته في حفل زفاف نجل جمال السبكي، شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، منذ أيام قليلة، وشهد حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن، قبل أن ترتدي ذات الفستان مرة أخرى أمس في المؤتمر الصحفي لـ"مبادرة الحبتور الثقافية لدعم صناعة السينما".

غادة عبد الرازق بفستان "جريء"

انتقد البعض الفنانة غادة عبد الرازق بسبب فستانها الذي وصفوه بـ"الجريء" و"غير المناسب"، وقامت "غادة" بنشر مجموعة صور من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وتلقت العديد من التعليقات السلبية على مظهرها.

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تجاعيد

بالرغم من مستحضرات التجميل التي يستخدمها أغلب المشاهير لإخفاء علامات التقدم بالسن، انتشرت أيضًا صورة لغادة عبد الرازق عن قرب، وظهر وجهها وفيه الكثير من التجاعيد، وعلق عدد من المتابعين على صورة الفنانة بأن نحافتها أظهرت تجاعيد وجهها بشكل كبير.

الخلاف بين غادة وخالد يوسف

بعد استمرار الخلافات بينها والمخرج خالد يوسف لسنوات، حيث أعلن الأخير عدم نيته التعامل مع غادة عبد الرازق مرة أخرى، بسبب تدخلها في عمله، واتهمها وقتها بمخالفة أصول المهنة، التقى الطرفان في المؤتمر الصحفي لـ"مبادرة الحبتور الثقافية لدعم صناعة السينما"، وعانق كل منهما الأخر ليعلنا إنهاء خلافهما.

رانيا يوسف

شهد أيضًا المؤتمر أول لقاء يجمع بين النجمتين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف، بعد خلافهما الشهير الذي وقع خلال تصوير فيلمهما "ريكلام"، لكن تجاهلت كل منهما الأخرى.

وبحسب تقارير تداولت كواليس المؤتمر، قيل إن غادة جلست في مائدة أمام رانيا وتجاهلتها ورفضت مصافحتها، وبدورها لاقت رانيا تصرف غادة بالتجاهل.