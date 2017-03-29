«شوفت جني حقيقي» و«أنا فريسة سهلة لأي راجل».. تصريحات أثارت الجدل حول عبير صبري

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تحل اليوم الفنانة عبير صبري ضيفة على البرنامج الحواري "فحص شامل" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، علي شاشة قناة الحياة.

وأثار البرومو الخاص بالحلقة جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحات الفنانة عبير صبري، خاصةً بعدما أدلت بعدة تصريحات كان أهمها أنها لم تدخل عالم التمثيل إلا بعد وفاة والدها، واعترافها قائلةً: "أنا فريسة سهلة لأي راجل".

وعادةً ما تثير تصريحات عبير صبري الجدل بين الجمهور بسبب جرأتها، ونرصد أبرز هذه التصريحات خلال التقرير التالي.

"ممكن أبقى زوجة تانية"

أثارت عبير الكثير من الجدل بسبب تصريحاتها عن استعدادها أن تكون زوجة ثانية، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" مع كل من الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، ومروة صبري على قناة CBC، مشيرةً إلى أن أكثر من 90% من الراغبين في الزواج منها لديهم زوجة أولى، ويريدونها كزوجة ثانية.

غسلت أقدام رجال أحببتهم و"عملتلهم باديكير"

أثار تصريحها مع الإعلامية هالة سرحان، ببرنامج "آن الأوان"، المذاع على قناة المحور، الكثير من الجدل وقتها، بعدما كشفت عن استعدادها لـ"غسل رجل" من تحبهم من الرجال، موضحًا أنها كانت تغسل أرجل من أحبتهم، بالإضافة إلى عمل "باديكير" لهم وإطعامهم، وهو ما أثار موجة سخرية من جانب السيدات على "فيسبوك".

بعد خلعها الحجاب: "العمل عبادة"

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بعد خلعها الحجاب، أعلنت عبير صبري أنها ليست نادمة على هذا القرار، مشيرةً إلى أنها خلعت الحجاب وعادت للفن من أجل العمل بدلًا من الجلوس في المنزل "لأن العمل عبادة".

وأضافت: "الحجاب من أفضل فترات حياتي وكان فيها صفاء كبير مع النفس.. عودتي للفن وخلعي للحجاب كان بسبب العمل، والعمل عبادة بدلا من الجلوس في بيتي"، وذلك خلال حوارها مع صحيفة الأنباء الكويتية.

وعن دورها في أفلام "أحاسيس" و"نور عيني" و"عصافير النيل"، وتقديمها لـ"مشاهد ساخنة"، بررت عبير ذلك خلال بعض التصريحات الصحفية بأن هذه الأفلام "لم يكن فيها أي شيء يثير الجدل أو تخجل منه".

"شوفت جني حقيقي"

خلال حوارها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، قالت عبير إن انغماسها في تقديم إحدى الشخصيات جعلها ترى "جنيًا حقيقيًا"، موضحةً: "عدت مرة بجلباب أبيض ودم بسبب مشهد زار، وهذا أمر مرهق نفسيًا لأني أمثل مع الشخصية وأحبها، لذا وقعت تحت تأثيرها، وكانت الشخصية في المسلسل ملبوسة من جن، وتعايشت مع هذا ونزلت في قبر حقيقي به رفات أموات، وحدث لي أني شاهدت الجن الذي كان في المسلسل وكان في الغرفة معي، وسمعت أصوات أفزعتني، هذه حقائق وكنت أتجاهل هذا"، كاشفةً عن إيمانها بالجن والحسد.

هجومها على أحمد مالك: "العسكري دا برقبتك"

بسبب واقعة "بلالين الشرطة"، شنت عبير هجومًا على الفنان الشاب، أحمد مالك، بعد سخريته هو وشادي حسين، الذي كان يعمل معدًا في برنامج "أبلة فاهيتا"، من وزارة الداخلية في عيد الشرطة، من خلال تقديم بالونات لأفراد الأمن صنعاها باستخدام أوقية ذكرية.

وقالت عبير، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام": "ال....... اللي عمل فيديو الواقي الذكري.. اخص! العسكري الغلبان اللي عملت معاه كده برقبتك، والراجل اللي واقف في الشارع في خدمته عشان واحد زيك يعمل معاه شغل ....... ده!! الأخلاق مش بتنفصل عن الفن على فكرة".