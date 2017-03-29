بالصور.. العثور على "ذهب" في رمال معسكر "حفظ السلام" بشرم الشيخ

جنوب سيناء - أحمد السيد

عثر عمال إحدى شركات المقاولات، في أثناء إنجاز أعمال الحفر لعمل قواعد خرسانية، داخل معسكر قوات حفظ السلام "الكامب" بمدينة شرم الشيخ، على معدن الذهب على هيئة حبيبات داخل الرمال .

أبلغت إدارة الشركة بإبلاغ إدارة المعسكر، لإرسال عينة من الرمال إلى هيئة الثروة المعدنية لتحليلها؛ للتأكد من وجود خام الذهب، لتحديد القيمة الاقتصادية للذهب الموجود في المنطقة.

وقال أحد عمال الشركة: "أثناء عملية الحفر وجدنا الرمال تبرق وكأنها ذهب مطحون، فغمرت السعادة كل العاملين بالموقع وقمنا بالإبلاغ عنه".

وأضاف: "مصر بلد مبارك ومذكورة في القرآن، ويوجد بها أنواع متعددة ومختلفة من الثروات المعدنية، يأتي على رأسها الذهب والنحاس والفوسفات والحديد والمنجنيز والقصدير والكبريت والجبس والجرانيت والرخام وغيرها، والتي تتواجد في مناطق عديدة من أراضيها وتوفر لها موردًا طبيعيًا هامًا يسمح لها بتوفير إرادات كبيرة من النقد الأجنبي، حال استغلال تلك الثروة الاستغلال الأمثل وإدارة تلك الموارد بالكفاءة المطلوبة".