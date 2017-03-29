قمة مصرية أردنية فلسطينية تؤكد أهمية حل الدولتين كأساس لإحياء عملية السلام

​القاهرة ــ مصراوي:

عقدت قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، الأربعاء، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في إطار تنسيق المواقف بشأن القضية الفلسطينية، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين المنعقدة بالبحر الميت في الأردن.

وصرح السفير علاء يوسف، في بيان صحفي، أن اللقاء شهد تباحثًا حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على دعم كل من مصر والأردن للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح يوسف، أنه تم التأكيد على أهمية إحياء عملية السلام بهدف التوصل إلى حل شامل وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. واستناداً إلى مبادرة السلام العربية التى ستتيح واقعاً جديداً في المنطقة يوفر الأمن لكافة شعوبها، ويسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق مصالح وتطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لتدعيم السلطة الفلسطينية، إضافة إلى سبل تعزيز المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.​