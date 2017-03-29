إغماءات في تجمهر سائقي "السوزوكي" أمام محافظة القليوبية

القليوبية - أسامه عبد الرحمن:

نظم العشرات من سائقي السوزوكي، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء؛ للمطالبة بإعادة النظر فى تعديل الصفة الترخيصية لسياراتهم من ملاكي إلى أجرة، وفتح شرط "موديل" الترخيص لأكثر من 5 سنوات، لكى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم، بالإضافة إلى وقف تحرير المخالفات المرورية ضدهم لمخالفتهم شروط التراخيص طبقًا للقانون الحاليّ.

وشهد تجمهر السائقين عددًا من المشادات الكلامية، بين عناصر الأمن بالمحافظة، وعددٍ من السائقين، بالإضافة إلى تعرض عدد منهم للإغماء، بسبب ما سموه "تعنت قيادات المرور ضدهم".

وطالب "محمود شوقي"، سائق، المسئولين بالنظر، بعين الرأفه لهم في حل مشكلاتهم؛ لأنهم يمتلكون أسرًا وأطفالًا يصرفون عليهم، وأنهم لا يبحثون عن أي مشكلات.

وقال حمدي شفيق: "توفيق الأوضاع يقتصر فقط علي مواليد القليوبية.. هذا القرار يعتبر جائرًا وظالمًا لمواليد المحافظات الأخرى"، موضحًا أنه من مواليد محافظة المنوفية ومقيم ببنها، مطالبًا المسئولين بالنظر بعين الرأفة لهم.

من جانبه التقى اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء هشام الشافعي مساعد مدير أمن القليوبية، والعميد محمد درويش مدير مرور القليوبية، بعدد من السائقين للسماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها قانونيًا.