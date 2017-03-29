رئيس وزراء تركيا يعلن انتهاء عملية درع الفرات في شمال سوريا

إسطنبول - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأربعاء، عن انتهاء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا التي بدأت منذ أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن يلدريم قوله "انتهت عملية درع الفرات".

وأضاف أنه من الآن فصاعدا، فإن أي عمل عسكري آخر في سوريا سيكون تحت اسم مختلف.

جاء ذلك فى كلمة أدلى بها يلدريم بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي على مدى نحو أربع ساعات.