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السيسى يصل القاهرة بعد انتهاء أعمال القمة العربية

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السيسى يصل القاهرة بعد انتهاء أعمال القمة العربية السيسى يصل القاهرة بعد انتهاء أعمال القمة العربية

مصراوي Masrawy

الرئيس عبدالفتاح

كتب- طه عبيد:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، إلى مطار القاهرة قادمًا من المملكة الهاشمية الأردنية عقب زيارة استغرقت يومين شارك خلالها في أعمال الدورة العادية الـ 28 للقمة العربية، وذلك بمشاركة 16 من القادة والزعماء العرب .

وانتظمت الخدمات الأمنية في الطرق المؤدية من وإلى المطار، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية، بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات وسط تشديدات أمنية مكثفة .

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