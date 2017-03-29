أخبار عاجلة

شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

البنك الأهلي يتبرع بـ200 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بالإسكندرية

Google+ Print
البنك الأهلي يتبرع بـ200 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بالإسكندرية البنك الأهلي يتبرع بـ200 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بالإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتبت - هدى بسيوني

وقَّع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الدفاع، ويمثلها اللواء أركان حرب محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وبين البنك الأهلى المصري برئاسة هشام عكاشة رئيس البنك، للتبرع بـ ٢٠٠ مليون جنيه لصالح مشروع بشائر الخير ٢، "المرحلة الثانية لمشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب".

شاهد أيضا

وأكد المحافظ، في بيان، أن هذا العمل يأتي سعياً من الجميع لسرعة تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالمحافظة، وإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بقيمة الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن تطوير المناطق غير الآمنة وداهمة الخطورة بحي غرب يأتي ضمن أولويات تطوير العشوائيات، نظرا لإحتوائه العدد الأكبر من المناطق العشوائية الغير آمنة والمهددة للحياة.

وقدم سلطان الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية على دورها في الإنجاز والإدارة والإشراف على جميع المراحل، والتنسيق بين جميع الجهات والمتابعة المستمرة والجهود المبذولة على مدار عامين كاملين، بالإضافة إلى مساهمة وتبرعات البنك الأهلى المصري وبنك ورجال الأعمال والمجتمع المدني، بجميع المبالغ اللازمة لإنجاز هذا العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017