البنك الأهلي يتبرع بـ200 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بالإسكندرية

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كتبت - هدى بسيوني

وقَّع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الدفاع، ويمثلها اللواء أركان حرب محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وبين البنك الأهلى المصري برئاسة هشام عكاشة رئيس البنك، للتبرع بـ ٢٠٠ مليون جنيه لصالح مشروع بشائر الخير ٢، "المرحلة الثانية لمشروع التطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب".

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وأكد المحافظ، في بيان، أن هذا العمل يأتي سعياً من الجميع لسرعة تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالمحافظة، وإقامة عقارات سكنية بديلة تليق بقيمة الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن تطوير المناطق غير الآمنة وداهمة الخطورة بحي غرب يأتي ضمن أولويات تطوير العشوائيات، نظرا لإحتوائه العدد الأكبر من المناطق العشوائية الغير آمنة والمهددة للحياة.

وقدم سلطان الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية على دورها في الإنجاز والإدارة والإشراف على جميع المراحل، والتنسيق بين جميع الجهات والمتابعة المستمرة والجهود المبذولة على مدار عامين كاملين، بالإضافة إلى مساهمة وتبرعات البنك الأهلى المصري وبنك مصر ورجال الأعمال والمجتمع المدني، بجميع المبالغ اللازمة لإنجاز هذا العمل.