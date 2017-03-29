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الصيادلة: معلومات وزير الصحة عن مصنع الألبان المكتشف «غير صحيحة»

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الصيادلة: معلومات وزير الصحة عن مصنع الألبان المكتشف «غير صحيحة» الصيادلة: معلومات وزير الصحة عن مصنع الألبان المكتشف «غير صحيحة»

التحرير

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قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن تصريح وزارة الصحة حول اكتشاف مصنع لألبان الأطفال بمنطقة العاشر من رمضان، يحمل اسم «لاكتو »، يفتقد كثيرًا من الدقة، وغير صحيح بالمرة، ما استدعى من البعض التهكم عليه.

وأضاف الوكيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «المصنع بالفعل موجود من فترة طويلة جدًا، وكان يُنتج ألبان أطفال تُباع في الصيدليات، لكن من فترة طويلة جدًا حصلت له مشكلة وتوقف إنتاجه عن الألبان».

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ودعا «وزارة الصحة البحث في كشوفاتهم ليتم العثور على مصانع أخرى أهملتها الدولة حتى توقفت عن الإنتاج».

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التحرير

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