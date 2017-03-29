ميشيل حنا: توصيات البيان الختامي للقمة العربية لم تأت بجديد

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قال ميشيل حنا الحاج، المفكر السياسي، مساء الأربعاء، إن توصيات البيان الختامي للقمة العربية بالأردن، في دورتها رقم 28، عادية، ولم تأت بجديد، موضحًا أن القمة العربية المقامة بعمان كان عليها آمال وطموحات كبيرة للقضايا العربية.

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أضاف حنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج «رأي عام»، عبر شاشة «TEN»، «أنه لم يكن هناك إجراءات جدية للأزمة السورية أو حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية»، موضحًا أنه كان لا بد على القمة العربية إصدار قرار وقف إطلاق النيران بسوريا.