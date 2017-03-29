تامر عبد المنعم مشيدًا بموقف السيسي من تميم: «مش هننسى اللي عملته قطر»

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أشاد الإعلامي تامر عبد المنعم، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالقمة العربية، لافتًا إلى «تركه القاعة فور بدء كلمة الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، أقل رد على مواقف بلاده المعادية لنا والداعمة للإرهاب».

أضاف عبد المنعم، خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة»، عبر فضائية «المحور»: «المدهش النهاردة إن تميم اتكلم عن الإرهاب، مع إنه هو اللي بيرعاهم وبيصرف عليهم، في ليبيا وسوريا ومصر».

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تابع: «إحنا كمصريين مش هننسى دور قطر في دعم الإرهاب، ولا دور قناة (الجزيرة) في حماية الهاربين والشتامين».