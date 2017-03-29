الغيطي عن انسحاب السيسي فور بدء كلمة «تميم»: الرئيس أعاد شموخ مصر

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أشاد الإعلامي محمد الغيطي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالقمة العربية، لافتًا إلى أنها كانت شاملة، معربًا عن سعادته بتركه القاعة فور بدء كلمة الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، واصفًا الأخير بـ«ابن أمه المضلل الكذوب».

أضاف الغيطي، خلال تقديمه برنامج «صح النوم»، عبر فضائية «LTC»: «الرئيس أعاد الكبرياء والشموخ المصري الذي فقدناه على مدار السنوات الماضية»، لافتًا إلى أن «وزن الدول لا يُقاس بما تملك من أموال، بل بقدرتها على فرض إرادتها، وتأثيرها في محيطها».

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تابع: «موقف الرئيس يجعلنا الآن نشعر بالفخر، خاصةً أن تميم تكلم بمنتهى الكذب والإدعاء».