أخبار عاجلة

شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بالفيديو.. وزير الرياضة عن إشكال اتحاد الكرة: القانون سيُنفذ دون شك

Google+ Print
بالفيديو.. وزير الرياضة عن إشكال اتحاد الكرة: القانون سيُنفذ دون شك بالفيديو.. وزير الرياضة عن إشكال اتحاد الكرة: القانون سيُنفذ دون شك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن هناك جلسة ستجمع بمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لاستعراض الموقف القانوني حول حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجلس.

وشدد «عبد العزيز» خلال تصريحاته مساء اليوم الأربعاء، لقناة «on sport»، أن الاشكال المقدم من مجلس الجبلاية ضد الحكم سيتم النظر فيه يوم الأحد المقبل، والوزارة في انتظار الحكم النهائي الذي سيتم تنفيذه دون شك.

شاهد أيضا

وتابع، أن جميع الأطراف المشاركون في قضية حل اتحاد الكرة، على قلب رجل واحد ولن يتركون الأمر يؤثر على مستقبل الكرة المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل