بالفيديو.. وزير الرياضة عن إشكال اتحاد الكرة: القانون سيُنفذ دون شك

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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن هناك جلسة ستجمع بمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لاستعراض الموقف القانوني حول حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجلس.

وشدد «عبد العزيز» خلال تصريحاته مساء اليوم الأربعاء، لقناة «on sport»، أن الاشكال المقدم من مجلس الجبلاية ضد الحكم سيتم النظر فيه يوم الأحد المقبل، والوزارة في انتظار الحكم النهائي الذي سيتم تنفيذه دون شك.

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وتابع، أن جميع الأطراف المشاركون في قضية حل اتحاد الكرة، على قلب رجل واحد ولن يتركون الأمر يؤثر على مستقبل الكرة المصرية.