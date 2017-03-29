بعد غلقه 5 سنوات.. جماهير المصري تعود لاستاد بور سعيد بـ«القرآن الكريم»

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شهد ستاد النادي المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، أولى تدريبات الفريق، بعد انقطاع دام 5 سنوات، وذلك على خلفية أحداث مذبحة بورسعيد عام 2012.

وحرصت جماهير النادي على الهتاف للاعبين: «هتخرجوا يا أحفاد وهنرجع الاستاد» - يارب العالمين اخوتنا مظلومين».

بدأ التمرين بالقرأن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة والجيش وشهداء الملاعب المصرية من بينهم 72 من ضحايا النادي الأهلي.

ورفضت الجماهير استقالة حلبية رئيس النادي أو رحيل الكابتن حسام حسن، وقدموا التحية لكل لاعب منفردا عن طريق استدعائة أمام المدرج وتقديم التحية له.

وكان مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبيه، تقدم بخالص الشكر والتقدير للواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية ومساعدي الوزير ومدير الأمن والأمن الوطني، لموافقتهم على عودة الحياة إلى ستاد النادي المصري للتدريب والمباريات الخاصة بفرق الكرة بالنادي.