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وكيل نقابة الصيادلة: معلومات "الصحة" عن مصنع ألبان الأطفال غير دقيقة​

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وكيل نقابة الصيادلة: معلومات "الصحة" عن مصنع ألبان الأطفال غير دقيقة​ وكيل نقابة الصيادلة: معلومات "الصحة" عن مصنع ألبان الأطفال غير دقيقة​

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الدكتور مصطفى الوكيل

كتبتـ سحر عزام:

وصف الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، تصريحات وزارة الصحة عن مصنع ألبان الأطفال الذي تم إكتشافه في وكانت ينتج 35 مليون عبوة لبن في العام الواحد افتقدت للدقة.

وأضاف الوكيل في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، بأن هذا المصنع موجود منذ سنوات وكان يقوم بإنتاج ألبان وتوزيعها في السوق وتوقف إنتاجه منذ عدة سنوات لمشاكل حدثت.

وأشار إلى ضرورة مراجعة سجلات وزارة الصحة لمعرفة المصانع والشركات التي تم تأسيسها.

وأكد وكيل نقابة الصيادلة، أن إعادة فتح الشركات والمصانع المغلقة والمتعثرة، قد يؤدي لتحقيق اكتفاء ذاتي والحد من الاستيراد، خاصة وأن مصنع ألبان الأطفال المشار إليه يعمل في مصر بشكل قانوني، ومرخص منذ سنوات طويلة وتم نسيانه بعد توقف إنتاجه.

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