الحكومة تقرر استمرار وقف صرف الوجبات المدرسية لنهاية العام الدراسي

كتب- محمد غايات:

قرر المهندس إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الأربعاء، الاستمرار في وقف صرف وتوزيع وجبات التغذية المدرسية خلال الأسابيع القليلة المتبقية من العام الدراسي الحالي، على أن يستكمل التوزيع اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع مجموعة العمل المعنية بمراجعة منظومة التغذية المدرسية، على ضرورة الأخذ في الاعتبار أي إجراءات قد تكون مطلوبة لتحسين منظومة توزيع الوجبات المدرسية، بدءًا من المصانع المنتجة حتى إجراءات استلامها في المدارس.

واستعرض إسماعيل مع مجموعة العمل المعنية بمراجعة منظومة التغذية المدرسية، نتائج التقييم التي تمت لكافة جوانب المنظومة على مستوى الجمهورية، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والصحة، والتنمية المحلية، والتعليم، والزراعة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

كما استعرض الاجتماع، عدد من التقارير الواردة من مختلف الوزارات والجهات المعنية حول منظومة التغذية المدرسية، في ضوء ظهور عدد من حالات الاشتباه في التسمم نتيجة تناول الوجبة المدرسية لعدد من الأبناء من الطلاب ببعض المحافظات، حيث أشارت التقارير إلى أن إجمالي حالات الاشتباه في التسمم بلغ 4887 حالة منذ بداية العام الدراسي الحالي 2016-2017، خرجوا جميعًا من المستشفيات في ذات اليوم، فيما عدا 6 طلاب خرجوا في اليوم التالي كإجراء احتياطي إضافي.

كما أكدت التقارير، أن جميع التحاليل التي تم إجرائها من قبل معامل وزارة الصحة والقوات المسلحة على عينات من الوجبات والطلاب (السائل المعوي) لحالات الاشتباه، أكدت جميعها بشكل كامل خلو تلك العينات من أي مسببات قد تؤدي إلى تسمم.

وأشارت التقارير، إلى توزيع 400 مليون وجبة خلال العام الدراسي الحالي على ما يزيد على 9.5 مليون طالب في 25282 مدرسة على مستوى الجمهورية، وأن نسبة حالات الاشتباه في التسمم لإجمالي التوزيع بلغت نحو واحد لكل 100 ألف طالب، وأن تلك الحالات قد وقعت في محافظات ومدارس مختلفة موزعة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تباين نوعية الوجبات (4 وجبات مختلفة) وتنوع الموردين لها على مستوى الجمهورية.