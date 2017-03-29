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بالفيديو- حسن الرداد يعلق على شائعة حمل إيمي سمير غانم

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بالفيديو- حسن الرداد يعلق على شائعة حمل إيمي سمير غانم بالفيديو- حسن الرداد يعلق على شائعة حمل إيمي سمير غانم

قال الفنان حسن الرداد إن الشائعات تطارده طوال الوقت، وإنه يحرص على تجاهلها وعدم الرد عليها.

وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام عن شائعة حمل زوجته إيمي سمير غانم، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل عودة المخرج خالد يوسف للعمل السينمائي من جديد، "وأنا في شهر العسل بسمع موضوع الحمل ده، إشاعات كتير بتنزل عننا، بتجاهلها لأنها مش مظبوطة، لكن المشكلة أن بلاقي قرايبي بيكلمونا زعلانين مننا، ومصدقين الخبر".

يُذكر أن حسن الرداد يواصل تصوير مسلسل "نوح"، والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المُقبل.

المؤتمر أقيم في أحد فنادق وسط البلد، وشهد حضور وزير الثقافة الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وعدد كبير من نجوم الفن وصنّاعه، ومن بينهم "داوود عبد السيد، محمد العدل، مسعد فودة، أيمن يوسف، خالد عبدالجليل، حسن الرداد، إيهاب فهمي، ناهد فريد شوقي، إلهام شاهين، ليلى علوي، غادة عبدالرازق، سميرصبري، لبلبة، خالد الصاوي، فيفي عبده، جابي خوري، أيمن يوسف، محسن منصور، محمد دياب".

عودة يوسف تأتي من خلال مجموعة الحبتور الإماراتية، التي تطلق مبادرة "الحبتور الثقافية لدعم صناعة السينما"، ومن المقرر أن ينتج أكثر من فيلم سينمائي خلال العام الجاري، إلى جانب اهتمامه بكافة أشكال الفنون.

 

المصدر : مصراوى

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