بالفيديو.. عملية جراحية لتركيب يد شاب الشرابية «المبتورة»

أكدت أمنية طارق شقيقة المجني عليه، أن حالة شقيقها أحمد الصحية في تحسن نسبيا عن السابق، ومشيرة إلى إجراء جراحة عاجلة له لإعادة تركيب يده المبتورة، وسط تأكيدات من الفريق الطبى المعالج بان نسبة نجاحها لا تتعدى 5% فقط.

وأضافت أمنية لـ«فيتو» أن والدها وقع على أقرار لمستشفى معهد ناصر قبأجراء العملية في محاولة لإعداة يده مرة أخرى، وأن شقيقها ظل في غرفة العمليات نحو 14 ساعة.

وأوضحت أن حالته استقرت الآن بعد إجرائه الجراحة السبت الماضي وحالته الآن مستقره تماما، وأنه يخضع الآن لجراحة تجميلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الشرابية، وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين مجموعة من الشباب؛ بسبب سرقة أحد الأشخاص هاتفا محمولا، وأسفرت عن إصابة 2، وأُلقي القبض على طرفيها.

من جانبهم، قال شهود عيان إن 4 أشخاص من الطرف الأول، قاموا بعدها بخطف شقيق المتهم بسرقة الهاتف، وقطعوا يده بالسيف؛ لشكهم في وجود الهاتف المسروق بحوزته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 من المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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