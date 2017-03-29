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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: القمر الجديد في برجك أي في الحمل ، يحثك على القيام ببعض الإنجازات والخطوات، وتثبت للجميع أنك جاهز وأهل للثقة 

عاطفياً: اذا كانت الشكوك في مكانها، فعليك ان تظهر الحقيقة الى العلن حتى لا تلام

صحياً: لا تعر انتقادات الآخرين انتباهاً ولا تدعها تثير أعصابك، حاول التلهي بأمور تفيدك صحياً 

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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