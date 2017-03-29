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مشروب رمضاني لإنقاص الوزن وطرد السموم وعلاج الضغط والسكري

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مشروب رمضاني لإنقاص الوزن وطرد السموم وعلاج الضغط والسكري مشروب رمضاني لإنقاص الوزن وطرد السموم وعلاج الضغط والسكري

مشروب رمضانى رائع يحقق فوائد مذهلة للجسم بداية من طرد السموم وتنقية الدم والكبد وعلاج مشكلات الضغط المرتفع والسكرى ووصولا لإنقاص الوزن الزائد والتخلص من السمنة المزعجة والترهلات غير المرغوبة.

يقدم المشروب الدكتور عادل عبد الرحمن، استشارى التغذية العلاجية، بالاعتماد على خل التفاح والليمون والقرفة والعسل بطريقة إعداد سهلة وبسيطة يمكن تطبيقها في المنزل بوضع ملعقة كبيرة من خل التفاح، مع 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، مع ملعقة صغيرة من القرفة وأخرى كبيرة من العسل الطبيعى النقى وكوب من المياه، بحيث تخلط المكونات باستخدام الخلاط الكهربي لمدة دقيقة حتى تمتزج تمامًا ويتم تناول المشروب بعد وجبة الإفطار يوميا لتحقيق الفوائد الصحية المرجوة منه.

ويشير عبد الرحمن إلى أهم فوائد مكونات المشروب، حيث يحتوى خل التفاح مثلا على حمض الأسيتيك الذي يعمل على خفض ضغط الدم بنسبة 6 %، كما يحتوي أيضًا على أنواع من البكتيريا المفيدة للمعدة والأمعاء تساعد على تنظيم عملية الهضم وزيادة معدل حرق السكريات والكربوهيدرات مما يقلل مستوى السكر في الدم، كما أن القرفة معروفة بفوائدها في إنقاص الوزن، وأيضا العسل الذي يمتلك فوائد لا حصر لها في تنشيط دورة الدم وتدعيم عمل جهاز المناعة وزيادة معدل التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى فوائد الليمون كأحد أهم مصادر مضادات الأكسدة وتحسين وظائف الكبد.

 

المصدر : فيتو

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