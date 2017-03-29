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مشروب «الزنجبيل بالعسل والليمون» للحصول على بطن مسطح

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مشروب «الزنجبيل بالعسل والليمون» للحصول على بطن مسطح مشروب «الزنجبيل بالعسل والليمون» للحصول على بطن مسطح

الحصول على بطن مسطح بدون بروز من أكثر الأشياء التي تسعى المرأة لتحقيقها، من أجل التمتع بطلة مميزة، وسهولة اختيار ما يروق لها من ملابس مسايرة لأحدث صيحات الموضة.

ومع تعدد الأساليب والوصفات الطبيعية يطلعنا الدكتور أحمد مدرار، على أفضل الوصفات المجربة لإزالة ، والحصول على بطن خالية من ، وهى وصفة الزنجبيل بالعسل.

وقال مدرار:" الزنجبيل يساعد على التخلص من الكرش وتخسيس البطن بشكل سريع، لأنه من المواد الطبيعية التي تحفز على الهضم كما أنه مولد طبيعي للحرارة، حيث يعمل على رفع حرارة الجسم مما يساعد على حرق الدهون بكفاءة ".

وأشار إلى أن المشروب يتكون من شريحتين من " الزنجبيل الطازج المقشر، ليمونة، ملعقة من العسل الأبيض ".

ولإعداد المشروب:

- اغلي ٤ أكواب من الماء ثم أضيفي شريحتين من الزنجبيل المقشر مع التقليب ثم ارفعيه من النار وضيفي عصير ليمونة وملعقة من العسل الأبيض.

وينصح "مدرار"، من أجل الحصول على نتائج مميزة يفضل تناول كوبين من هذا المشروب يوميًا، أحدهما على الريق، والآخر قبل النوم.

 

المصدر : فيتو

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