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وصفة سحرية لعلاج السعال في دقيقة واحدة

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وصفة سحرية لعلاج السعال في دقيقة واحدة وصفة سحرية لعلاج السعال في دقيقة واحدة

وصفة مذهلة بمكونات منزلية بسيطة جدا ذات نتائج فعالة في علاج السعال والتهابات الشعب الهوائية يمكن الاعتماد عليها للأطفال والكبار دون آثار جانبية للتخلص من الكحة المؤلمة في غضون دقيقة واحد.

يقدم الوصفة الدكتور عادل مختار أخصائي التغذية العلاجية مؤكدا على نتائجها الجيدة فور الاستعمال من أول مرة لتهدئة السعال ومنح الجهاز التنفسى راحة ملحوظة.

مكونات الوصفة:


2 ملعقة كبيرة من الزنجبيل، ونفس المقدار من الطحينة السائلة، والسمسم، وزيت الزيتون، مع ملعقة صغيرة من حبة البركة.

طريقة الإعداد والتناول:


يتم مزج المكونات معا وتناول الخليط فور الشعور بالم السعال لمنح الراحة للشعب الهوائية وينصح بتناول الوصفة على الريق وقبل النوم حتى يتم الشفاء تماما.

 

المصدر : فيتو

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