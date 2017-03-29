بالأسماء.. ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في «وليمة بني سويف» لـ35

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في وليمة "عزاء بعزبة التحرير" إلى 35 حالة، وخروج 19 حالة، ومتبق 16 حالة داخل مستشفى بني سويف العام.



وأشار "حميدة" إلى أن الحالات المتبقية دخل المستشفى تم أخد بقايا الطعام منهم ليتم تحليلها بمعامل وزارة الصحة.



وقال وكيل صحة بني سويف إن 15 حالة المتبقية دخل مستشفى بني سويف العام وهم: «فتحي محمد فتحي 16 سنة، محمود أحمد عبد الجواد 16 سنة، نادية جابر أحمد 26 سنة، محمد فايز عبد اللطيف 10 سنين، حسن عواد حسن 13 سنة»، وجميعهم مقيمون بعزبة «التحرير» بمدينة بني سويف، و«بلال أشرف رمضان 9 سنوات، محمد أشرف رمضان 12 سنة، خالد أحمد حسن 13 سنة، هادى صابر أحمد 14 سنة، دينا صابر أحمد 14 سنة، عزة جمال 33 سنة، منى فتحي 5 سنوات، ياسمين خميس 5 سنوات، هيام على طه 25 سنة، ياسمين أشرف رمضان 4 سنوات»، وجميعهم مقيمون بعزبة الأزهري بمدينة بني سويف.

المصدر : فيتو