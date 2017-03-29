أخبار عاجلة

شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

بالأسماء.. ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في «وليمة بني سويف» لـ35

Google+ Print
بالأسماء.. ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في «وليمة بني سويف» لـ35 بالأسماء.. ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في «وليمة بني سويف» لـ35
أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في وليمة "عزاء بعزبة التحرير" إلى 35 حالة، وخروج 19 حالة، ومتبق 16 حالة داخل مستشفى بني سويف العام.

وأشار "حميدة" إلى أن الحالات المتبقية دخل المستشفى تم أخد بقايا الطعام منهم ليتم تحليلها بمعامل وزارة الصحة.

وقال وكيل صحة بني سويف إن 15 حالة المتبقية دخل مستشفى بني سويف العام وهم: «فتحي محمد فتحي 16 سنة، محمود أحمد عبد الجواد 16 سنة، نادية جابر أحمد 26 سنة، محمد فايز عبد اللطيف 10 سنين، حسن عواد حسن 13 سنة»، وجميعهم مقيمون بعزبة «التحرير» بمدينة بني سويف، و«بلال أشرف رمضان 9 سنوات، محمد أشرف رمضان 12 سنة، خالد أحمد حسن 13 سنة، هادى صابر أحمد 14 سنة، دينا صابر أحمد 14 سنة، عزة جمال 33 سنة، منى فتحي 5 سنوات، ياسمين خميس 5 سنوات، هيام على طه 25 سنة، ياسمين أشرف رمضان 4 سنوات»، وجميعهم مقيمون بعزبة الأزهري بمدينة بني سويف.
 
المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية

ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية

بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية

بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب