بالصور| بعد أن قضمه حصان.. خياطة إصبع طفل في بطنه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قام الأطباء بخياطة إصبع طفل صغير، من تايوان، في بطنه بعدما قام حصان بقضمه بينما يقوم الطفل بتقديم الطعام له.

وحسبما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني، كان الطفل التايوانى، والذى لم يكشف بعد عن اسمه، يطعم الحصان فى المزرعة حيث حملته أمه ليتمكن من إطعام الحصان، متجاهلة كل إرشادات السلامة.

وتم استدعاء سيارة اسعاف على الفور الى مزرعة ويتشوان بوشين فى مدينة تاويوان للاسراع فى العلاج العاجل للطفل والبالغ من العمر عاما واحدا.

شاهد أيضا

خضع الطفل لعملية جراحية استمرت لمدة ثلاث ساعات، وأوضحوا أنه نظرا إلى أنه المرجح أن يكون إصبعه المقطوع قد تعرض للبكتيريا الضارة قرروا أن يخيطوا إصبعه في بطنه، وبمجرد التأكد من شفاءه سيتم إعادته إلى مكانه الطبيعي.