القنصل الفرنسي: رئيسنا المقبل سيكون صديقًا لمصر

الإسكندرية – محمد أحمد:

أكد القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية نبيل حجلاوي، قوة العلاقات المصرية الفرنسية مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده، قائلًا: "رئيس فرنسا المقبل سيكون صديقًا لمصر أيا كان اسمه".

وأضاف "حجلاوي" في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، على هامش ندوة ثقافية بمعرض الكتاب الدولي بالإسكندرية، أن الإصلاحات الاقتصادية المصرية ستساعد في تعزيز الاستثمارات الفرنسية، متوقعًا ازدهارًا في حجم عمليات التبادل التجاري بين البلدين، متابعًا: "رغم التضخم وارتفاع الأسعار في مصر إلا أن الاقتصاد المصري يتعافي بضخ المزيد من الاستثمارات الخارجية".

وردا على سؤال مصراوي عن مدى تأثير قانون الاستثمار الجديد المزمع إقراره في مصر، أشار إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة، بعد الإصلاحات الأخيرة، متابعا أن الأوضاع المستقبلية ستتحسن أكثر بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد.

وأشار إلى أن مصر استقبلت خلال الشهر الجاري عددًا من الوفود الفرنسية التجارية؛ لبحث العديد من الشراكات المرتقبة، كان لمحافظة الإسكندرية نصيبا منها، مشيرًا إلى عدم الإعلان عن نتائج تلك المناقشات حتى الآن، والتي ربما تأخذ وقتًا للدراسة.