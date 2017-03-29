إحالة المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية" إلى محاكمة عاجلة

الدقهلية - رامي محمود

قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، إحالة مغتصب رضيعة الدقهلية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد حدوث الجريمة بـ 72 ساعة فقط.

وحررت والدة الرضيعة «ن.ص»، 29 سنة، ربة منزل، محضرًا اتهمت فيه العامل، مقيم بنفس القرية، بالتعدي على طفلتها جنسيًا، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل، وقامت بنقلها للمستشفى؛ لتلقي العلاج.

وتمكن ضباط شرطة بلقاس من ضبط المتهم، واعترف بأنه استدرج الطفلة، في أثناء وجودها أمام منزلها، وقام باصطحابها إلى إحدى الغرف المهجورة، وتعدى عليها جنسيًا، واعترف المتهم أمام المباحث بتنفيذ الجريمة، وأن الطفلة كانت ترتدي «بامبرز»، ونزعه عنها قبل اغتصابها، وهرب فور مشاهدتها تنزف، وهو ما أصاب الطفلة بنزيف حاد في المهبل، وتم وضعها تحت الإشراف الطبي في حالة خطرة.

وكان عدد من أهالي قرية دملاش، قد أشعلوا النيران بمنزل مغتصب الطفلة، وانتقلت سيارة الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على النيران، وتعيين حراسة على المنزل؛ لحين عرضه على النيابة العامة والانتهاء من التحقيقات.