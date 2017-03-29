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إصابة 35 شخصًا باشتباه تسمم غذائي لتناولهم "وجبة فرح" في بني سويف

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إصابة 35 شخصًا باشتباه تسمم غذائي لتناولهم "وجبة فرح" في بني سويف إصابة 35 شخصًا باشتباه تسمم غذائي لتناولهم "وجبة فرح" في بني سويف

مصراوي Masrawy

مستشفى بني سويف العام

بني سويف - أحمد كامل:

أصيب 35 شخصًا، باشتباه تسمم غذائي في غذاء حفل زفاف بعزبة التحرير بمدينة بني سويف، مساء اليوم الاربعاء، ونقلوا للمستشفى العام لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى بني سويف العام، منذ قليل 35 شخصًا مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي من قيء وإسهال، ما بين أطفال وكبار، وتلقوا الإسعافات الأولية، حيث تم احتجاز 16 حالة لوضعهم تحت الملاحظة ومغادرة 19 من الاستقبال لتحسن حالتهم.

من جانبه قال الدكتور هاني همام، مدير مستشفى بني سويف العام، إن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة، وتم إخضاعهم للعلاج، وسحب عينات من القيء لتحليلها بمعامل وزارة الصحة المركزية لفحصها، بالإضافة إلى سحب عينة من بقايا الطعام الذي تناولوه في غذاء "حفل الزفاف" للتأكد من صلاحيتها.

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