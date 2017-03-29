القمة العربية تدعو لتفعيل المقترح الخاص بعقد قمة عربية أوروبية

البحر الميت - (أ ش أ):

رحبت القمة العربية بنتائج الاجتماع الوزاري العربي - الأوروبي الرابـع الذي عقـد في 20 ديسمبر 2016 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وكلفت القمة العربية - في قرار صدر، مساء اليوم الأربعاء، في ختام دورتها العادية الـ28 التي عقدت في منطقة البحر الميت - 55 كلم جنوب غرب عمان - تحت عنوان "اقتراح تنظيم قمة عربية أوروبية بشكل دوري" - الأمانة العامة للجامعة بالعمل على التنسيق مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المقترح الخاص بعقد قمة "عربية - أوروبية"، الصادر عن الإعلان الوزاري العربي الأوروبي الرابع في إطار تعزيز التعاون العربي الأوروبي، وإعداد تقرير مفصل بذلك بغرض عرضه على اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة.