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وزير الخارجية السعودي يكشف موعد زيارة السيسي للمملكة

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وزير الخارجية السعودي يكشف موعد زيارة السيسي للمملكة وزير الخارجية السعودي يكشف موعد زيارة السيسي للمملكة
عقد سامح شكري، وزير الخارجية مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره السعودي عادل الجبير، لكشف تفاصيل مباحثات الرئيس عبدالفتاح وعاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي عقدت على هامش مشاركة الزعيمين في قمة البحر الميت.
 
وقال وزير الخارجية السعودي، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة السعودية الشهر المقبل، في حين أعلن شكري أن السيسي وجه دعوة للملك سلمان لزيارة .
 
وقال الجبير في تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره شكري، على هامش القمة العربية الـ28، إن الملك سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي عقدا لقاء ثنائيا تناول العلاقات التاريخية بين البلدين، وأن هناك تطابقًا في الرؤى في كل المجالات، لاسيما الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.
 
وأشار الوزير السعودي إلى أن اللقاء تطرق إلى الخطر الذي تشكله إيران عبر تدخلها في الشئون العربية وإشعالها الفتن الطائفية ودعمها الإرهاب.
 
وأضاف الجبير أن مصر من الدول المؤسسة للتحالف من أجل الشرعية في دعم اليمن وهي من أوائل الدول المؤسسة للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب.
 
من جهته، قال وزير الخارجية المصري، إن اللقاء الذي جمع الملك سلمان والرئيس السيسي هو دليل على الحرص المتبادل لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحًا أن هناك اهتماما دائما بين القيادتين للتعاون والتنسيق والعمل المشترك، لتعزيز التضامن العربي وتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين.
 
كما أكد شكري أن التنسيق مستمر ومتواصل على كل المستويات الوزارية والفنية، من أجل استكشاف مجالات التعاون وتعزيزها.
 
وقال وزير الخارجية: "نعتبر أن العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والسعودية لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار بالمنطقة".
 
المصدر : فيتو

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