تامر أمين: «السيسي أثبت أنه دكر.. وما حدث صفعة لأمير قطر وأمه»

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قال الإعلامى تامر أمين، إنه يقف أمام كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالقمة العربية، بإعجاب كبير، لافتًا إلى أنه رفع الرأس، وأثبت أنه زعيم حقيقي، خاصةً حينما ترك القاعة فور بدء كلمة الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر.

أضاف أمين، خلال برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «لسه تميم بيقول السلام عليكم، راح السيسي رد وقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وترك القاعة مع الوفد المصري»، مشددًا على أن «المشهد رائع للغاية»، معتبرًا ما حدث بمثابة الصفعة على الوجه، مشددًا على أن هذا أبسط رد على «تميم وأمه».

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وأشار إلى أنه «يعتبر القمة العربية الحالية قمة الفشل، لكن قمة الرئيس مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قمة الأمل للدول العربية»، مضيفًا: «السيسي النهاردة أثبت أنه زعيم دكر».