صور| محافظ الإسكندرية يشارك في الاحتفال بيوم الشهيد

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هدى بسيونى

شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، في احتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم، وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة بمحافظة الإسكندرية، والذي يتم الاحتفال به كل عام إحياءً لذكرى الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة المصرية.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقدمه القوات المسلحة والشرطة المصرية في تحقيق الانتصارات على مر العصور، وأعرب عن شرفه بوجوده وسط أسر الأبطال الذين يتحلون بالصبر في مصابهم الأليم، وهو وسام شرف لهم طيلة حياتهم ولنا جميعا أيضا على ما قدموه من تضحيات، ووعدهم بتحقيق مطالبهم تقديرا لما قدمه الشهداء والمصابين لمصر واستقرارها وأمنها.