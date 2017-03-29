أخبار عاجلة

شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... من نعمة ربنا علينا إن الستات تحبنا -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري .. " تطبل " على الطبلة وشيرين عبد الوهاب " ترقص " -
مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم -
روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| محافظ الإسكندرية يشارك في الاحتفال بيوم الشهيد

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هدى بسيونى

شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، في احتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم، وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة بمحافظة الإسكندرية، والذي يتم الاحتفال به كل عام إحياءً لذكرى الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة المصرية.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقدمه القوات المسلحة والشرطة المصرية في تحقيق الانتصارات على مر العصور، وأعرب عن شرفه بوجوده وسط أسر الأبطال الذين يتحلون بالصبر في مصابهم الأليم، وهو وسام شرف لهم طيلة حياتهم ولنا جميعا أيضا على ما قدموه من تضحيات، ووعدهم بتحقيق مطالبهم تقديرا لما قدمه الشهداء والمصابين لمصر واستقرارها وأمنها.

شاهد أيضا

8132fc04da.jpg

 

e439c8f7fe.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: نوفر وظائف للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

عيسى: الأزهر يدرس منهج داعش.. وأحاديث البخاري تؤيد ما يحدث للأقباط

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»

تامر أمين: «شرف أن يكون المواطن مخبرًا لبلده»