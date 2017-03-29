فيديو| «صناعة الدواء» تكشف مفاجأة حول مصنع ألبان «لاكتو مصر»

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قال الدكتور جمال الليثي، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن تصريح وزارة الصحة حول اكتشاف مصنع لألبان الأطفال بمصر، يفتقد كثيرًا من الدقة، موضحًا أنه كان هناك مصنع للألبان يحمل اسم «لاكتو مصر»، لكن البيروقراطية قضت عليه.

أضاف الليثي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «المساهمين في إنتاج المصنع خسروا فلوسهم كلها فيه، وكان عندهم خطط لتغطية احتياجات السوق من الألبان، وكان لديه خطط لإنتاج 35 مليون عبوة لتغطية السوق المحلي، لكن في الواقع هذا لم يحدث».

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تابع: «مبنى المصنع فقط هو الموجود حاليًا، لكنه مغلق، ألبان الأطفال موضوع كبير، وكي ننتج ألبانًا لا بد أن يكون لدينا ثروة حيوانية كبيرة أولًا.. قولًا واحدًا.. مقر المصنع موجود، لكنه لم يُنتج أي ألبان وغير فعال».