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حظك اليوم برج الميزان الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: قضايا مالية واستثمارية، وحديث عن مضاربات وتدخل إحدى السلطات في تحديد وجهة مسارك 

عاطفياً: يكون الشريك مهتمًّا بك جدًّا ويُظهر لك عن محبّته، تزداد جاذبيتك وتسعى لكسب قلبه وتمارس سحرك عليه 

صحياً: خفف من حدة غضبك وانفعالك أمام أفراد عائلتك، فالأمور لن تمر دائماً بسلام

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر:ارب حظ

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