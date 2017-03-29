إبراهيموفيتش يؤكد بقاءه مع مانشستر يونايتد

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أعلن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه لن يترك الفريق بعد انتهاء الموسم الحالي، وأنه سيكمل مع الشياطين لموسم آخر.

وتحدث زلاتان، في مقابلة مع صحيفة سويدية، بشأن إمكانية استمراره مع يونايتد، قائلًا: «أنا لا أترك مهمّة قبل أن أنجزها».

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فيما صرح سايمون ستون الصحفي بشبكة «BBC» البريطانية أن مانشستر يونايتد لديه رغبة كبيرة باستمرار إبراهيموفيتش خاصة بعد الأداء القوي الذي يقدمه اللاعب خلال هذا الموسم.

يذكر أن زلاتان سجل 24 هدفًا حتى الآن مع الفريق منذ قدومه للشياطين بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حرة لمدة موسم واحد فقط، من باريس سان جيرمان الفرنسي.