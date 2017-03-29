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راشفورد ضمن قائمة المطلوبين في ريال مدريد

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راشفورد ضمن قائمة المطلوبين في ريال مدريد راشفورد ضمن قائمة المطلوبين في ريال مدريد

التحرير

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انضم الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، إلى قائمة اللاعبين التي يسعى ريال مدريد الإسباني، التعاقد معهم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة «دياريو جول» الإسبانية أن مستقبل كريم بنزيما وألفارو موراتا، مع ريال مدريد ما زال غير مؤكد، خصوصًا مع العروض المغرية التي حصل عليها كلا اللاعبين.

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وتضم قائمة المطلوبين في ريال مدريد، «الجابوني بيير أوباميانج، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني - آندريا بيلوتي، مهاجم تورينو الإيطالي - الفرنسي كليان مبابي، مهاجم موناكو الفرنسي - راشفورد».

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التحرير

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