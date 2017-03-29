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سواريز يسخر من «فيفا» بسبب عقوبة ميسي

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سواريز يسخر من «فيفا» بسبب عقوبة ميسي سواريز يسخر من «فيفا» بسبب عقوبة ميسي

التحرير

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سخر الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، من العقوبة التي وقعت على زميله في الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة «أس» الإسبانية: «إنه أمر لا يصدق من الفيفا، عقوبة الإهانة وصلت إلى أربع مباريات، على الفيفا من الآن فصاعدًا أن تضع اللاعبين تحت العدسات المكبرة من أجل تحليل تصرفاتهم وإيقاع العقوبات». 

يذكر أن أوروجواي ستستفيد من عقوبة إيقاف ميسي، حيث لن يشارك ميسي في المواجهة المرتقبة في تصفيات كأس العالم روسيا 2018. 

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وعن خسارة أوروجواي ليلة أمس أمام البيرو، قال: «إنها الخسارة الثالثة لنا على التوالي، علينا أن ننتقد أنفسنا ونعمل بشكل أفضل في المباريات المقبلة، لا بد من تحقيق الانتصار في المواجهات المقبلة لنحسن من أوضاعنا الحالية».

وكان ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لأربع مباريات مع الأرجنتيني، بعد اتهامه بإهانة الحكم خلال مباراة التانجو أمام تشيلي.

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التحرير

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