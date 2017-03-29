بطل «حبّ للإيجار» يتعرض للسخرية بسبب قبح حبيبته... شاهدوها بالصور

شيماء مصطفى

احق النجم التركي باريش أردوتش، بطل مسلسل «حب للإيجار»، الانتقادات والتعليقات الساخرة بسبب العلاقة العاطفية التي تجمعه والممثلة التركية جوبسي أوزاي.

ويرى الكثيرون أن الأخيرة لا تمتلك المواصفات الجمالية التي تليق بالممثل الوسيم ويطالبونه بتركها والارتباط بالنجمة ألتشين سانجو التي شاركته بطولة المسلسل.

وتنشر جوبسي، عبر حساباتها على مواقع التواصل صوراً لها تبدو فيها أقل وسامة ورشاقةً من حبيبها رغم أنها خسرت أخيراً 10 كيلوغرامات من وزنها.

ومنذ يومين نشرت صورة تبدو فيها وقد ازداد وزنها بشكل ملحوظ. وعلّق بعضهم إنهم اعتقدوا أنها والدته وليست حبيبته لأنها تبدو أكبر منه بكثير.

يُذكر أنّ باريش أردوتش، 29عاماً، تعرف على جوبسي أوزاي، 32 عاماً، عندما تشاركا بطولة الفيلم الكوميدي التركي الناجح «دليهة».

المصدر : لها

شبكةعيونالإخبارية

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