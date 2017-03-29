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حظك اليوم برج الأسد الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الخميس 30/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: من الأفضل قضاء اليوم بأكمله في التخطيط بدلاً من قضائه في تنفيذ مهام لا يمكنك التأكد من سير الأمور فيها 

عاطفياً: كثير من التوتّر والقلق في الأجواء اليوم، ولكن بالتفاهم يمكنك تخطي كل الصعاب، وحل كل المشكلات، والمشي حسب الخطة الموضوعة 

صحياً: تبدو متحمسًا جداً ليتحسن الطقس وتبدأ بممارسة المشي يومياً للتخفيف من وزنك الزائد

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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