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تناول طبق كوسا أسبوعيًا واستمتع بهذه الفوائد

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تناول طبق كوسا أسبوعيًا واستمتع بهذه الفوائد تناول طبق كوسا أسبوعيًا واستمتع بهذه الفوائد

أوصى خبراء التغذية بضرورة تناول جميع الخضراوات ذات اللون الأخضر وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم، يقول الدكتور تامر صلاح استشاري التغذية، على الأفراد الاهتمام بتناول طبق كوسا مطبوخًا أو مسلوقًا أو مشويًا، وذلك على الأقل مرة أسبوعيًا ، وذلك للحصول على هذه الفوائد:

- تحسن كوسا من عمليات الهضم وتمنع تكون الغازات وانتفاخ البطن كما انها تريح القولون وتعالج الإمساك
- تناول طبق كوسا أسبوعيًا يمنع ويحمي الكلى من الاصابة بالحصوات
- تناول كوسا أسبوعيًا يطهر وينظف الجهاز الهضمي بالكامل من الميكروبات والجراثيم والڤيروسات
- ترفع الكوسا من كفاءة مناعة الجسم وبالتالي حمايته من الاصابة بالأمراض، كما ان تناولها عند الإصابة بدور برد تعالجه وتحمي من الإصابة به
- تفيد الكوسا في فقد الوزن عند تناولها وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تعمل على إعطاء إحساسًا طويلًا بالشبع
- تناول طبق كوسا أسبوعيًا يعالج التهابات الأجهزة الداخلية بالجسم ، كما يعالج الكحة الناتجة عن التهابات الشعب الهوائية والرئة.

 

المصدر : صدى البلد

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